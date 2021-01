Joe Biden faz história ao escolher doutora trans para cargo de saúde

Joe Biden iniciou seu mandato fazendo história! Biden, empossado nesta quarta-feira, 20, nomeou Dra. Rachel Levine como a nova Secretária Assistente de Saúde dos Estados Unidos.

O ato histórico marca a primeira vez que uma pessoa abertamente transgênera é confirmada pelo Senado do país. Antes do novo cargo, Levine liderava a Secretaria de Saúde de Pensilvânia.

Em 2020, ela liderou a resposta do estado à pandemia do coronavírus. Levine, de 64 anos, também é conhecida por comandar o programa de maconha medicinal e por seus esforços no combate à crise dos opioides no estado.

A política também escreve artigos de pesquisa médica sobre a medicina LGBTQ e transtornos alimentares. Além disso, ela é professora de Pediatria e Psiquiatria na Penn State's College of Medicine.

Levine é formada pela Harvard College e Tulane University School of Medicine, e completou seus estudos em Pediatria e Medicina do Adolescente no Mt. Sinai Medical Center, em Nova York.

"A Dra. Rachel Levine trará a liderança estável e a experiência essencial de que precisamos para ajudar as pessoas a superar esta pandemia – não importa seu CEP, raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência – e atender às necessidades de saúde pública de nosso país neste momento crítico e além", disse Biden, em comunicado na terça-feira, 19, antes de sua posse.

"Ela é uma mulher histórica e profundamente qualificada para ajudar a liderar os esforços de saúde de nosso governo".