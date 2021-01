Lady Gaga emociona ao cantar hino dos EUA na posse de Joe Biden

Rob Carr/Getty Images

Biden, que co-patrocinou o Violence Against Women Act quando aprovado em 1994, apresentou a performance de Lady Gaga no Oscar 2016. Na época, ainda vice-presidente de Barack Obama, ele foi aplaudido de pé.

"Muitas mulheres e homens ainda são vítimas de abuso sexual", disse ele, encorajando o público a "assumir a promessa. Uma promessa que diz, ‘Eu intervirei em situações em que o consentimento não foi ou não pode ser dado'. Vamos mudar essa cultura".

Gaga, que naquele ano foi indicada a Melhor Canção Original por Til It Happens to You, do documentário The Hunting Ground, sobre agressões sexuais nas universidades, nunca se esqueceu da promessa de Biden. E quase cinco anos depois, ela o vê empossado como o 46º presidente dos EUA.