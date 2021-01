Com ex no BBB21, Rafa Kalimann diz que vai se controlar nos comentários

Rafa Kalimann, que ficou em 2º lugar no Big Brother Brasil 20, já está ligada na nova edição do reality! Através do Twitter, Rafa revelou que tem uma "expectativa muito boa" do programa.

Um fato curioso é que seu ex-marido Rodolffo, da dupla com Israel, foi um dos confirmados no grupo "Camarote".

"Que time do BBB, hein? To com a expectativa muito boa! Muitos amigos e pessoas que conheço, torcendo pra ser um grande sucesso essa edição", escreveu ela.

Em seguida, ela diz que tomará cuidado com os comentários. "Vou me controlar pra não me posicionar durante o jogo. Alguém tira meu Twitter!!!"