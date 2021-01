Olivia Rodrigo comenta rumores envolvendo o hit Drivers License

Olivia Rodrigo não quer que os fãs se preocupem sobre o que – ou quem – se trata o sucesso Drivers License. Em recente entrevista à Billboard, Olivia deu a sua opinião sobre os rumores que envolvem o hit.

A estrela de 17 anos cativou fãs ao redor do mundo com seu single de estreia. E desde seu lançamento, no dia 8 de janeiro, Drivers License alcançou o topo das paradas, simultaneamente provocando um frenesi entre os ouvintes e a história por trás da canção.

Embora tenha havido especulações sobre a faixa ser sobre Joshua Bassett, seu colega de elenco em High School Musical: The Musical: The Series e suposto ex-namorado, Olivia não deseja revelar a verdade tão cedo.

"Eu entendo totalmente a curiosidade das pessoas com os detalhes sobre quem é a música e do que se trata", reconheceu ela . "Mas para mim, essa é realmente a parte menos importante da música".

"Está ressoando nas pessoas por causa de quão emocional é e acho que todo o resto não é importante".