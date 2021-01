Bianca Andrade revela que gravidez foi planejada e mostra reação de Fred

Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou detalhes da primeira gravidez, fruto da relação com Fred, do Desimpedidos. Em vídeo publicado no YouTube, na terça-feira, 19, Bianca contou como descobriu a gestação e a reação de Fred.

Primeiro, a influenciadora digital refletiu sobre as idas e vindas do casal e disse que eles decidiram ficar juntos, pela quarta vez, após sua saída do BBB 20.

Em seguida, ela explica que ambos queriam ser pais solteiros e que a gravidez aconteceu de forma totalmente planejada.

"A gente estava muito mais maduro", disse a ex-BBB. "A gente estava numa sinergia assustadoramente positiva. Todas as decisões que a gente tomou foram muito em conjunto. Tudo foi muito bem conversado, muito bem planejado, inclusive o babaquinha [apelido do bebê]".