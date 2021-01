Recomendado para você : Anitta fica indignada com Pocah no BBB21 e brinca: "Torcer para Karol Conká"

Anitta não se conformou com a entrada de Pocah no BBB 21. Na terça-feira, 19, quando os participantes foram anunciados, Anitta revelou áudios e vídeos ao descobrir que Pocah estava no reality show.

Nos Stories do Instagram, a dona do hit Me Gusta aparece indignada pela amiga não ter contado antes. Ela revelou que as duas mantêm um grupo no What's App com outras cantoras, como Lexa e MC Rebecca.

"Olha o que essa desgraçada teve a audácia de fazer", iniciou ela. "Porque a gente tem um grupo [...] Um grupo, enfim. E a gente perguntou, ‘Amiga, você está indo? Você está confinada?'. Olha o que essa vaca fez".