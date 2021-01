Pai de Meghan Markle faz revelações sobre carta vazada da filha

Segundo a declaração da testemunha, a People disse que Thomas queria encenar uma foto com Meghan.

"Ele escreve a ela uma longa carta de volta, e finaliza pedindo uma foto encenada com ela. E ela sentiu que, 'É o oposto do que estou dizendo. Eu estou te dizendo que eu não quero me comunicar através da mídia, e você está me pedindo para me comunicar através da mídia Você ouviu alguma coisa que eu disse?'"

Thomas esclarece que sugeriu encenar uma foto "harmoniosa" juntos, porque acreditava que isso "faria a imprensa recuar".