Bruna Marquezine comemora por não ter amigos no BBB21

Bruna Marquezine reagiu após anúncio dos participantes do BBB21. Ao descobrir o grupo "Camarote", Bruna celebrou por não ter nenhum amigo no reality.

"Bom dia só pra quem não tem nenhum amigo no elenco do #BBB21! Obrigada, @Deus!", brincou a atriz no Twitter.

Como os fãs se lembram, a atriz surtou na edição passada ao saber que a amiga Manu Gavassi estava confinada. Durante sua participação, Bruna torceu e defendeu a BF, com direito a mutirões e campanhas nas redes sociais.