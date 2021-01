Recomendado para você : Fiuk ganha torcidas de Cleo e Fábio Jr. após entrar no BBB21

Fiuk é mais um famoso confirmado no grupo "Camarote", do BBB21! Em entrevista à Globo, Fiuk contou que teve uma ajuda especial para contar ao pai Fábio Jr. que iria entrar no reality.

Sua irmã, a atriz e cantora Cleo foi sua maior apoiadora para entrar no programa e também ajudou o gato a dar a notícia ao pai.

No Twitter, a estrela reagiu à entrada do irmão, prometendo virar noites com muitos mutirões. "Boa sorte irmão, eu tô com você! Surtando muito", escreveu ela.