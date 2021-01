Recomendado para você : Karol Conká diverte fãs após ser confirmada no BBB 21 e famosos reagem

Karol Conká foi a primeira celebridade confirmada no BBB 21. E logo após sua confirmação, na tarde desta terça-feira, 19, Karol mandou um recado aos seus mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

"Alô, alô! Vocês sabem quem sou eu? Tomara porque eu não faço a menor ideia", inicia a cantora no vídeo. "Olha só, estou te dando a oportunidade de conviver comigo e você poderá decidir qual é a minha melhor versão".

A estrela também citou Boninho e disse ter conversado com o diretor do BBB.

"A mamacita aqui é pé no chão e mão no prêmio", disse ela. Já na legenda, Karol escreveu: "ALÔ, ALÔ BRASIL! ESTOU CONFIRMADA! Quem tá pronto pra conviver o tempo todinho com todas as versões da mamacita na casa mais vigiada?".