Recorte de Ana de Armas é visto no lixo de Ben Affleck após separação

Ben Affleck fez questão de deixar claro que Ana de Armas não faz mais parte de sua vida. Depois das notícias sobre o término, um recorte de papelão de Ana foi visto no lixo, do lado de fora da casa de Affleck, na Califórnia.

Eles estavam juntos desde março do ano passado e o fim do relacionamento foi confirmado na segunda-feira, 18.

"Ambos têm vidas completamente preenchidas em um bom sentido", disse uma fonte ao E! News. "Sempre vai existir aquele amor".

Embora as coisas pareçam amigáveis entre os ex-namorados, os fãs e, claro, os paparazzi não deixaram de notar o objeto estranho no lixo do ator. Os cliques foram divulgados pelo The Daily Mail.