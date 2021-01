Nego do Borel apaga fotos de Duda Reis após término conturbado

Nego do Borel decidiu deletar as fotos que tinha ao lado de Duda Reis em seu Instagram. Borel apagou os cliques após o fim do noivado com Duda e todas as revelações feitas por ela sobre o relacionamento abusivo.

As imagens mais recentes foram excluídas no início desta semana. Já os cliques mais antigos ainda seguem no perfil do cantor.

Ele, aliás, também anda perdendo seguidores, incluindo os famosos. Anitta deu unfollow nele após dizer que "tentou de tudo" pelo ex-amigo. Quem também deixou de segui-lo foi Luísa Sonza.