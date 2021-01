Anitta deixa de seguir Nego do Borel e diz que "tentou de tudo" pelo amigo

Já em outubro de 2019, ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, diversas violências contra ela ocorreram na casa deles.

"Em uma crise de ciúme, o autor a agrediu com pontapés na perna e arrebentou a ‘cabeçadas' a porta do local. Eram corriqueiros os danos a objetos da residência durante as crises de ciúme, e o mesmo dizia que quebraria os objetos para não ter que ‘quebrar a vítima' [sic]. Eram comuns ameaças de morte à vítima e que o mesmo dizia que bateria o veículo e se mataria. Que acelerava o veículo em direção a postes e desviava, deixando a vítima em pânico".

Na denúncia, Duda conta ainda que já foi ameaçada com uma faca, motivada também por ciúme, e de contrair uma infecção sexualmente transmissível de Borel.

"Vítima foi traída diversas vezes pelo autor sem que soubesse, e que contraiu HPV do autor. Duda só teve um parceiro sexual antes do agressor. Ele manteve relação sexual com outras mulheres".