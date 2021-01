Recomendado para você : Depois de acusação, Nego do Borel exibe exames, mas não mostra resultado de HPV

Após ter se separado de Nego do Borel, Duda Reis registrou na delegacia da mulher um boletim de ocorrência acusando o cantor de ameaça, estupro de vulnerável, injúria, lesão corporal, transmissão de HPV e violência doméstica.Nego, por sua vez, negou as acusações e nessa segunda-feira, 18, publicou nos stories do Instagram resultados de alguns exames sexualmente transmissíveis que fez no último sábado,16.

No entanto, o exame específico de HPV não foi compartilhado pelo cantor. Confirmamos a informação com uma médica, que nos disse que "não há pesquisa nestes exames (compartilhados) de HPV".

Nos stories, Nego declarou: "Os últimos dias tem [sic] sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível. Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noite e vamos provar que essas acusações são mentirosas!".

Por enquanto, não conseguimos contato com a assessoria do astro para comentar o assunto.