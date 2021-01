Mayara Russi, de Beleza GG, desabafa sobre crises de pânico

E ficar um pouco offline, ajudou a gata em sua recuperação: "Vou seguir tratando para isso não domine minha vida, tenho muita coisa pela frente. Por isso decidi ficar sumidinha nesse fim de semana, fiz outras coisas para me distrair. Deu super certo, tô bem desde sábado, dormi muito bem. Não estou ficando sem sono".

"Estamos acompanhando, mas estou bem. Um dia de cada vez, sou uma pessoa muito positiva e eu sei que vai dar certo. Vou passar por isso, já passei por tantas outras coisas e essa não será diferente", afirmou.

"Quando não está tudo bem, o primeiro passo é pedir ajuda e reconhecer que está precisando. Não subestime a ansiedade, é desesperador para quem tem. É muito ruim mesmo".

Para finalizar, Mayara se emocionou com a resposta dos seguidores. "Eu tô chorando com as mensagens que vocês estão mandando", disse ela.