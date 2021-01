Duda Reis se pronuncia sobre áudios vazados e detona Nego do Borel

Foi então que Duda falou do áudio, já citado por ela nas primeira acusações.

"Eu expliquei para vocês que esse áudio existia, até porque quando eu estava saindo do meu relacionamento, já estava abrindo os meus olhos e vendo que eu merecia pessoas legais, que era o que eu não tinha dentro de casa. E essa pessoa que vazou, me chantageou diversos momentos com esse áudio. Vai sempre tentar me tachar como maluca porque nunca vai ter a hombridade de assumir os erros e assumir que precisa de tratamento", disparou ela.

"Eu não traí ninguém. No áudio está claro: eu faria algo quando terminasse. Isso é simples de entender. Se ele continuar fazendo isso e quebrando todas as minhas medidas protetivas é cadeia. Não tem outra coisa. Ele vai ser preso. Tem a prisão para quem descumpre as medidas protetivas. Ele está tentando me difamar a todo custo, porque uma pessoa sem argumentos faz isso".