O que já sabemos sobre o BBB 21 até agora

Vale lembrar que o BBB 21 será do mesmo formato que a edição anterior, ou seja, com a presença de anônimos e famosos. Pipoca x Camarote!

Quanto à "rede social" usada dentro da casa, os participantes poderão usufruir do Flecha, ferramenta na qual eles podem demonstrar interesse uns aos outros; e do Podcast do Líder, que disponibilizará uma mensagem de áudio para o brother, sem ou com a presença de outros, enviado ao público.