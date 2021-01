Recomendado para você : Ben Affleck e Ana de Armas terminam após 10 meses de namoro

Ben Affleck e Ana de Armas não estão mais juntos. Ben e Ana terminaram após menos de um ano de namoro.

"Ambos têm vidas completamente preenchidas em um bom sentido. Sempre vai existir aquele amor", disse fonte do E! News.

A notícia surge 10 meses após a dupla confirmar o romance. Em março, a atriz compartilhou uma série de fotos com Ben em viagem em sua cidade natal Havana, Cuba.

"Eles têm se beijado, trocado carinhos e colocado os braços um em volta do outro", disse uma fonte na época. "Eles se olham com adoração e gostam de tirar fotos um do outro. Ben parece feliz e tonto. Ele não consegue parar de sorrir. Ele está claramente interessado em Ana".