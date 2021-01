Recomendado para você : Andressa Suita reflete após encontro com Gusttavo Lima: "Agradecer"

Andressa Suita fez a primeira postagem nas redes sociais após ser vista com o pai de seus filhos, Gusttavo Lima. Na tarde desta segunda-feira, 18, Andressa compartilhou uma linda foto no Instagram.

No clique, a musa de 32 anos aparece sentada em uma lancha, no meio do mar, aparentemente em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde foi vista com o cantor durante o final de semana.

"Às vezes, a gente só precisa sentar em um canto, olhar pro céu e agradecer", escreveu ela na legenda da imagem.

Os admiradores da estrela foram à loucura com uma possível reconciliação com Gusttavo, de quem assinou o divórcio em dezembro de 2020.