Desigualdade salarial entre Neymar e Marta é abordada no Enem 2020

Neymar Jr. e Marta Silva foram usados como exemplos em uma das questões do 1º dia da prova do ENEM 2020, realizado no domingo, 17. O Exame Nacional do Ensino Médio abordou Neymar e Marta para falar sobre uma antiga discussão do futebol: a desigualdade salarial.

A pergunta tratava-se sobre os feitos de cada um dos jogadores e o quanto eles ganham atualmente. No entanto, os dados estavam desatualizados.

Ao expor o número de vezes em que Marta foi eleita a melhor do mundo, a prova informou cinco, quando na verdade foram seis.

Já o craque do Paris Saint-Germain foi apontado como terceiro melhor do mundo na última votação, quando apareceu apenas em nona posição.