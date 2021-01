Porque você não deve perder o segundo episódio de Beleza GG

Se você é fã de moda e, assim como nós, ama o programa Beleza GG, que está na segunda temporada e acompanha a vida das modelos plus size Fluvia Lacerda, Mayara Russi e Nahuane Drumond, a gente tem um spoiler para te dar sobre o segundo episódio do reality, que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 22h, só no canal E!.

Mas calma, nosso spoiler é indolor, é que a gente tem um grande motivo para você não perder o episódio, pois é exatamente nele que você vai conhecer a nova new face da Ford Models, agência de modelos que fez o casting durante as gravações de Beleza GG para encontrar sua nova modelo curve!