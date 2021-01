Recomendado para você : Justin Timberlake confirma nascimento e revela nome do 2º filho com Jessica Biel

Justin Timberlake finalmente confirmou a chegada do seu 2º filho com Jessica Biel. No domingo, 17, Justin concedeu entrevista a Ellen DeGeneres e falou das boas-vindas a mais um bebê com Biel.

Os dois, que se casaram em 2012 e são pais de Silas, de 5 anos, não revelaram que a atriz estava mesmo grávida.

"O nome dele é Phineas, e ele é incrível, tão fofo. E ninguém está dormindo", brincou o cantor. "Mas estamos emocionados. Estamos emocionados e não poderíamos estar mais felizes. Muito gratos".

Quando a apresentadora perguntou se é diferente ser pai de dois meninos, em vez de apenas um, Justin foi sincero. "Nós não nos vemos mais", disse ele. "É muito divertido, mas acho que o ditado diz, você vai de uma zona de defesa para um homem a homem muito rapidamente. Mais ou menos como, ‘Você vai pegar aquele, eu pegarei este 1!'".