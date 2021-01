Hailey Bieber canta canção de ninar brasileira em vídeo

Para quem não sabe, Hailey é filha da brasileira Kennya Deodato, que é casada com seu pai, o ator americano Stephen Baldwin.

Além de falar um pouco de português, a top já disse que uma de suas comidas preferidas é o estrogonofe brasileiro feito pela mãe.

Além disso, ela tem duas tatuagens que remetem ao Brasil. No tornozelo ela tatuou o nome do estado de Minas Gerais, de onde vem a família de sua mãe, e a palavra "Gente", no quadril.