Duda Reis relembra "agressões constantes" e Nego do Borel rebate

Ela afirmou que as "agressões eram constantes, principalmente as verbais" e que ele "quebrava as coisas" quando ficava nervoso.

"Falava: ‘Estou quebrando para não quebrar você'. Teve um episódio que ele quebrou uma porta no meio para não me quebrar. Era confuso, ao mesmo tempo que ele gostava de mim, da minha pessoa magra, ele criticava. Ele falava: ‘Nossa, olha aquela mulher, que corpão, que não sei o quê' e eu me sentia muito mal. Era uma violência muito silenciosa pra mim, mexia muito com minha autoestima".