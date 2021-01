Recomendado para você : Gusttavo Lima fala sobre reconciliação após flagra com Andressa Suita

Gusttavo Lima, que negou affair com influencer de 19 anos, estaria tentando reatar com Andressa Suita? Após Gusttavo ser flagrado com Andressa em passeio de lancha nesse final de semana, o ex-casal deu o que falar nas redes sociais e os fãs logo torceram por uma reconciliação.

Uma fã do sertanejo acabou flagrando o ex-casal durante a tarde em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o que foi o bastante para os internautas irem à loucura.

"Gusttavo Lima e Andressa Suita é a prova viva de que o que for seu, sempre volta pra você!!!", escreveu uma usuária. "Vacina aprovada e Gusttavo Lima e Andressa Suita juntos novamente, era só isso que o Brasil queria", disse outra.