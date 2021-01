MC Livinho assusta fãs pedindo ajuda e reaparece horas depois: "Estou bem"

Tranquilizando os fas, Livinho também postou mensagem na timeline do Instagram.

"Obrigado Deus. Obrigado fãs. Obrigado, obrigado, obrigado. Estu bem foi um susto", escreveu ele, sem dar mais explicações.

No Twitter alguns fãs cogitaram ser um "golpe de marketing" e torceram para que nada de grave tenha acontecido com o funkeiro. "Eu acredito que o que rolou com o Mc Livinho foi uma tentativa de marketing, que tomou uma proporção extrema, e ele viu que ia ser um tiro no pé continuar e agora tá vendo uma maneira de se sair dessa", escreveu um usuário.