Demi Lovato fala sobre crise de oxigênio em Manaus

Demi Lovato manifestou todo seu apoio ao povo de Manaus, que está sofrendo com uma crise do oxigênio, por conta dos grandes números de pessoas internadas com Covid na cidade.

No Instagram, Demi se pronunciou sobre o assunto e disponibilizou um link para doações! "Brasil, eu vejo e ouço você", declarou a cantora.