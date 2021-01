Lisa Barcelos pede desculpa à Duda Reis e explica affair com Nego do Borel

Lisa Barcelos se pronunciou no início da noite desta sexta-feira, 15, sobre a polêmica com Nego do Borel e Duda Reis. Em seus Stories no Instagram, Lisa desabafa sobre as críticas e explica como conheceu Borel e Duda.

"Oi, gente, boa noite! Queria falar com vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Queria, primeiramente, pedir desculpas pela demora, de ter vindo aqui falar qualquer coisa, mas eu não tinha condições de vir falar nada aqui", inicia a youtuber. "Eu peço que antes que já venham me xingando, coisa do tipo, como está todo mundo fazendo, a mim, a minha família toda, assistam aos Stories antes, só peço pra me dar atenção".

"Eu vou dar uma resumida na história, mas vou contar do início. Eu conheci o Nego... Eu tinha um ex-namorado e esse ex-namorado era muito fã dele, era aniversário dele e ele pediu, ‘Manda uma mensagem pra ele, pra ele fazer um vídeo mandando um beijo pra gente'. Mandei uma DM e no mesmo dia ele me respondeu, foi super educado, mandou o vídeo, acabou o assunto e morreu ali, nunca mais falei com ele".

Em seguida, ela conta que terminou o relacionamento e um mês depois, o cantor a procurou para oferecer a oferta de ele ser seu empresário.

"Terminei meu relacionamento, mas não teve nada a ver. Eu vi muita gente falando, como se as duas coisas tivessem uma conexão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra", explica a jovem de 18 anos. "Eu nunca tive a intenção de nada, nunca passou pela minha cabeça".