Mayra Cardi explica por que perdoou Arthur Aguiar após várias traições

Por fim, a musa disse acreditar que acredita na mudança das pessoas e que vai continuar lutando contra relacionamentos tóxicos.

"Vou continuar acreditando no ser humano e que pena para elas se mentirem pra mim novamente. Que pena se me machucarem novamente, se me baterem, se me abusarem, porque com certeza eu vou continuar dando o melhor que eu tenho".