Tendência do biquíni cruzado faz sucesso entre as famosas

Entre as várias apostas fashion para esse ano, o "biquíni cruzado" vem ganhando várias adeptas. As famosas já desfilam com o look nas redes sociais, que tem chamado a atenção dos fashionistas.

Na tendência, a peça, geralmente é cortininha e precisa ter cordões compridos. O top é amarrado de forma cruzada no pescoço formando um "x" e também na cintura dando várias voltas.

O laço pode ser finalizado atrás, na lateral, ou na frente apenas com um nó, criando um styling diferente.