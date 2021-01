Tudo que rolou no primeiro episódio de Beleza GG

A segunda temporada de Beleza GG já está entre nós! Na noite quinta-feira, 14, foi ao ar o primeiro episódio da nova temporada de Beleza GG, com a presença das queridas Fluvia Lacerda, Mayara Russi e Nahuane Drumond.

Com abertura renovada, que exalta a beleza de nosso trio, a estreia exibiu, primeiramente, a empolgação de Mayara e Fluvia com novos trabalhos.

Enquanto a mãe de dois conhecia o futuro job com os filhos e Tiago Abravanel, Lacerda se concentrava em atingir outro ramo do plus size.

"Eu sempre quis entrar em vários outros aspectos do mundo da moda plus size e um deles era a coleção de moda praia", explica Lacerda, que uniu a procura com a demanda e criou uma coleção de beachwear com tamanhos do 44 ao 66.

Já Nahuane, que se uniu ao time nesta temporada, mostrou seus dias em Londres, na Inglaterra. Como não amar?