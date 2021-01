Amiga de Duda Reis diz que atriz surge dopada em vídeo de Nego do Borel

Nessa quinta-feira, 14, Duda denunciou o ex, na 1ª DDM - Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. E em seu depoimento, no qual o Splash, do UOL, teve acesso, a atriz acusa acusa Nego de ameaça, estupro de vulnerável, injúria, lesão corporal, transmissão de HPV e violência doméstica.

A atriz afirmou que mantinha relações sexuais não consentidas enquanto estava dopada pelo uso de medicamentos contra a ansiedade. Segundo relato da vítima, o cantor retornava dos shows e saídas noturnas e era obrigada a se relacionar sexualmente com ele.

"Vítima foi traída diversas vezes pelo autor sem que soubesse, e que contraiu HPV do autor. Duda só teve um parceiro sexual antes do agressor. Ele manteve relação sexual com outras mulheres".