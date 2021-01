Joshua Bassett passa por cirurgia após "pior dor" de sua vida

Joshua Bassett, que se envolveu em triângulo amoroso com Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, está no hopsital se recuperando de um problema de saúde não especificado. Nessa quinta-feira, 14, Joshua disse que passou pela "pior dor" de sua vida.

Em vídeo postado no Instagram, o ator aparece em uma cama de hospital e explica que passou por uma cirurgia naquela noite após sentir uma dor intensa e está descansando para se recuperar.

"Bom... não o primeiro lugar que eu pensei estar no dia do lançamento de Lie Lie Lie... na sala de emergência!! (antes que você pergunte, não, não é a Covid)", o ator escreveu na legenda sobre sua nova música. "Depois de uma sensação desconhecida e desconfortável se transformar em, vezes 10, a pior dor da minha vida, eu pensei em apenas tentar dormir. Após depois de vários dias e noites muito feios, não tive escolha hoje a não ser, ser levado ao hospital".

A estrela de The High School Musical: The Musical: The Series então elogiou a euipe médica. "As pessoas mais doces e profissionais que fizeram eu me sentir uito seguro".

O cantor disse que terá mais clareza sobre sua condição pela manhã, mas a julgar pelo fato de que ele riu em vídeo, ele parecia estar de bom humor.