Marcius Melhem expõe novas conversas com Dani Calabresa e pede indenização

Marcius Melhem revelou novas conversas de textos e áudios com Dani Calabresa a fim de embasar o processo que move contra a humorista. No conteúdo, do qual Leo Dias, do Métropoles, teve acesso, Melhem e Dani trocam diversas mensagens, inclusive de cunho sexual.

A defesa sustenta, segundo o colunista, que "a relação entre as partes, para além do aspecto profissional, sempre foi pautada por respeito, admiração e companheirismo [...] De tais mensagens, de conteúdo informal, jocoso e por vezes íntimo, se extrai a tônica que sempre norteou a relação profissional e pessoal entre ambos".

Em uma conversa, do dia 1º de Junho de 2017, os dois falam sobre uma suposta foto íntima que Dani teria mostrado a Melhem.

"Ahahahhahaha mostrei sei você pedjirrrr", escreveu a humorista. "Mostrou e eu lembro de cada detalhe", respondeu o autor do processo.