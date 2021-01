Zayn Malik levanta rumores de noivado com Gigi Hadid em novo álbum

Zayn Malik e Gigi Hadid, que são pais de uma menina, estariam a caminho do altar? Segundo alguns fãs, uma letra do novo álbum de Zayn, dá a entender que sim!

Na meia-noite desta sexta-feira, 15, o cantor lançou seu novo disco, Nobody Is Listening, com letras que parecem se referir à sua namorada.

Em "When Love's Around", Zayn canta sobre alguém se tornar sua esposa. "Nunca parece certo/ Nunca sinto esse tipo de coisa/ Mas eu preciso de você na minha vida/ Sim, você poderia ser minha esposa pra valer", ele canta na faixa. "Somente é preciso uma mulher/ Para te mostrar o que o amor significa".

Após ouvir a música, que tem paticipação de Syd, os fãs foram até as redes sociais para decifrar as letras. "Acabei de ouvir 'When love's around' e Zayn vai pedir Gigi em casamento??!!", escreveu um internauta.