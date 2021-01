Kim Kardashian foca em ser "forte" enquanto segue "cordial" com Kanye West

Kim Kardashian está pronta para deixar o passado para trás! Segundo fontes do E! News, Kim quer canalizar paz e força à medida que avança na vida e em meio aos seus problemas conjugais com Kanye West.

A estrela de 40 anos acabou de gravar a última temporada de Keeping Up With the Kardashians, e o drama em torno de seu casamento com Kanye parece estar se estabelecendo em um lugar tranquilo.

Como os fãs sabem, o casal atingiu um ponto de ruptura no início deste mês. Eles estão tentando superar tudo isso com aconselhamento matrimonial, mas a musa ainda está considerando o divórcio. Por enquanto, os dois vivem separados, com ela em Calabasas, na Califórnia, e o rapper, em Wyoming.

Kim e Kanye tentam ainda descobrir o que é melhor para seus quatro filhos. E não, a ruptura não tinha nada a ver com Jeffree Star.

E com as coisas se acalmando, a estrela olha para frente e tenta dar o melhor de si. "Kim quer se sentir em paz ao entrar neste novo capítulo de sua vida e está focada em si mesma e em seus filhos", disse um informante.