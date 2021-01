Nova música de Joshua Bassett adiciona polêmica ao drama com Olivia Rodrigo

Joshua Bassett, acaba de lançar sua nova música, "Lie, lie, lie" nessa quinta-feira, 14. Com a canção, que fala sobre um ex-amor que conta mentiras, Joshua adiciona mais polêmica ao drama do suposto triângulo amoroso com Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter.

Fãs especularam que o cantor e Olivia, que estrelaram juntos em High School Musical: The Musical: The Series, já namoraram e se separaram no ano passado.

A maior coincidência notada pelos público é que horas após Olivia anunciar que iria lançar seu primeiro single, Joshua fez o mesmo, revelando o surgimento de "Lie, lie lie".

Na faixa, o cantor de 20 anos, acusa uma ex de "ser completamente falsa", enquanto "agia de forma tão inocente". Ele canta, "Então eles me contaram todas as coisas que você disse/Desrespeitando meu nome".