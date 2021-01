Whindersson e mais famosos se unem para doar cilindros de oxigênio para Manaus

Além disso, Whindersson disse que não estava recebendo nenhuma reposta das autoridades brasileiras. "Alguma autoridade competente sabe me informar se é possível fretar um avião de carga pra transportar cilindros pra Manaus? Entre em contato", escreveu ele. "No Brasil até tentar ajudar é difícil".

"Pessoal, pra atualizar vocês... estamos em contato com médicos de Manaus e com algumas empresas de aviação. Houve uma solicitação para que a FAB entrasse no circuito para nos ajudar com a logística dos cilindros que estão no Rio e em SP. Ainda não houve resposta da FAB", disse Gagliasso.

Felipe Neto revelou aos seguidores que Maria Gadú e Cristina Tardáguila estavam perto de conseguir a solução para enviar os cilindros. Em seguida, o youtuber apontou o descaso do governo enquanto "centenas de pessoas numa fila na rua e cilindros vazios nas mãos, com familiar morrendo em casa".

"E que fique muito claro: isso tudo é culpa do descaso do estado, do atual governo e do ministério da saúde. Planejamento ZERO! Fim do lockdown. Inúmeras festas no fim do ano. Tudo isso era previsto. Todas as pessoas que lutaram contra o lockdown possuem sangue nas mãos", escreveu.