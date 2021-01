Por que você não pode perder a estreia de Beleza GG hoje

Instagram/@mayararussi

Gordofobia? Aqui não!

No ano passado, Mayara mostrou que levanta a bandeira contra a gordofobia apoiando campanha. Após a modelo Bia Gremion e seu namorado serem vítimas de um post ofensivo do comediante Leo Lins, a hashtag #DordofobiaNãoÉPiada ganhou força no Instagram. Em vídeo, Russi, condenou as atitudes do humorista: "Gordofobia não é piada. Gordofobia é falta de acesso, é desrespeito, é triste", disse a musa.