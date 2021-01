Nego do Borel se pronuncia sobre acusações de agressão de Duda Reis

Pela primeira vez desde que Duda Reis falou sobre as supostas traições, agressões e relacionamento abusivo que vivia com Nego do Borel, o cantor se pronunciou por meio de vídeo sobre o assunto. Nesta quinta-feira, 14, após Duda fazer um B.O da delegacia na mulher , o acusando de estupro, injúria, lesão corporal, violêcia doméstica e transmissão de HPV, Nego publicou no seu instagram um IGTV negando qualquer tipo de agressão.

"Eu demorei para vir até aqui, para falar com vocês, porque tirei um tempo para entender tudo que estava acontecendo e me reconectar comigo. Eu tive um relacionamento que acabou co constribuições minhas e dela. E a gente tinha como combinado de não expor nada. Eu vou manter minha palavra de não expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento", começou.

"Sim, eu traí e assumo. E essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento. As contribuicões dela, para o fim do nosso relacionamento, eu prefiro não expor até o momento. Eu nunca agredi ela, eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela e agora, nós vamos em alguns fatos que não estão sendo contados corretamente", continuou o cantor, antes de expor alguns prints de conversas supostamente no dia em que Duda deixou a casa em que morava com ele.