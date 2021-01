Fã idosa de Anitta processa cantora após aparição polêmica em série

A neta de Dona Ilza explica que a avó sempre foi admiradora de Anitta e que a cantora foi ingrata com o presente dado.

"Ela sempre fez tricô para a Anitta e sempre entregou para ela. A Anitta ia até ela, conversava com ela, sentava no colo dela e já usou até um gorro da minha avó em programa de TV. Vocês acham que uma senhora, de 72 anos, recém-operada do joelho ia conseguir invadir um condomínio de luxo?".