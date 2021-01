Sarah Jessica Parker fala sobre substituir Kim Cattrall no revival de Sex and the City

Os fãs de Sex and the City foram à loucura no domingo, 10, quando revelou-se que a sequência da série, pela HBO Max, estava em andamento. No entanto, a ausência de Kim Cattrall tem causado burburinhos.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon devem reprisar as queridas personagens Carrie Bradshaw, Charlotte York Goldenblatt e Miranda Hobbes, respectivamente, no projeto intitulado And Just Like That.

Mas os admiradores têm se perguntado se a atriz que deu vida a Samantha Jones, na série de sucesso que foi ao ar entre 1998 e 2004, será substituída.

"Não é tão fácil assim. Não estamos procurando criar uma quarta personagem", explicou Parker, a um cinegrafista em Manhattan, na quarta-feira, 13, ao ser questionada sobre o assunto. "Temos Nova York como quarta personagem. Haverá muitos novos personagens interessantes com os quais estamos entusiasmados".