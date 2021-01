Nego do Borel registra B.O. contra Duda Reis por injúria, calúnia e difamação

Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, registrou ocorrência contra a ex-noiva, Duda Reis, na tarde de quarta-feira, 13. Segundo o jornal Extra, Borel acusa Duda de injúria, calúnia e difamação.

De acordo com o veículo, o cantor, segundo suas palavras, está sendo vítima de acusações mentirosas por parte da ex. Eles terminaram o noivado em dezembro do ano passado e a atriz de 19 anos não estaria aceitando o fim do romance.

Duda estaria "criando toda a movimentação social como forma de vingança".

O registro foi feito na 42ª DP, Recreio dos Bandeirantes e, ainda de acordo com Extra, o cantor afirma ser falsa a afirmação feita por Duda de que era monitorada dentro de casa, tendo ligações telefônicas gravadas e sendo obrigada a dizer "coisas que seriam mentiras".