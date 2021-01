Armie Hammer quebra silêncio sobre escândalo de mensagens vazadas

Christopher Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

A autenticidade das mensagens não foi confirmada. Após as revelações, o usuário @houseofeffie, afirmou ter recebido várias mensagens privadas do astro, mas disse mais tarde serem falsas.

"Ok, ok, eu admito. É tudo falso", revelou o internauta no domingo, 10. "Mas foi engraçado, não foi?".

No entanto, na segunda-feira, 11, @houseofeffie voltou atrás e afirmou que as postagens eram sim reais.

Além disso, Jessica Ciencin Henriquez, que foi vista com Armie em setembro de 2020, afirmou que se solidarizou com aqueles que revelaram as mensagens, pois acreditava que as DMs eram "reais".

"Estou vendo muitos posts circulando sobre como eu odeio homens e gostaria apenas de esclarecer: Sim. Eu amo mulheres, eu respeito as mulheres... Eu defendo as mulheres, e odeio os homens que não respeitam", disse Jessica, em seu Twitter.