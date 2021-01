Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy chegam a acordo de divórcio

Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy chegaram a um acordo após uma separação conturbada. Segundo o E! News, Mary-Kate e Sarkozy chegaram a um acordo de divórcio.

A notícia surge oito meses depois dos fãs descobrirem sobre o término. De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, a designer de 34 anos, assinou uma petição de divórcio ao banqueiro de 51 anos, em abril de 2020. Contudo, devido à pandemia do coronavírus, houve um atraso no processo.

Como resultado, Mary-Kate solicitou um pedido emergencial de divórcio, alegando que Olivier rescindiu o contrato de aluguel da casa deles em Nova York e esperava que ela se mudasse no meio da pandemia.

"Estou petrificada que meu marido está tentando me privar da casa que nós vivemos", ela disse em uma cópia da declaração obtida pela People. "E ele teve sucesso, eu não só irei perder minha casa, mas corro o risco de perder meus bens pessoais também".

No entanto, o pedido foi negado em meados de maio, com um porta-voz dos tribunais de Nova York dizendo ao E! News que apenas arquivamentos "essenciais de emergência" estavam sendo aceitos naquele momento.

Contudo, no fim daquele mês, a atriz de Três é Demais conseguiu oficializar o divórcio e sua intimação e reclamação foram aceitas e processadas no condado de Manhattan.