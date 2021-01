Anahí diz que contraiu coronavírus em live do RBD

Anahí foi mais uma vítima do coronavírus entre os famosos. Nessa quarta-feira, 13, Anahí revelou que contraiu a Covid-19 durante live do RBD, no dia 26 de dezembro.

"Hoje vemos a luz! O pesadelo passou. E em um momento de calma e gratidão posso dizer a vocês que agradeço de coração suas mensagens de carinho e orações", iniciou a estrela.

"Efetivamente me contaminei no show, no tributo ao RBD", afirmou.

"Depois de não sair da minha casa em quase um ano, o único dia que saí, me contaminei. Uma pessoa muito próxima estava contaminada sem saber e me contaminou (só a mim)".