Especialista analisa vídeo em que Duda Reis nega agressão: "Medo e nojo"

Duda Reis teve seu pedido atendido. Após revelar que sofreu agressões físicas de Nego do Borel, expor suas traições e a relação abusiva que viveu com o funkeiro, Duda sugeriu que seu vídeo no qual negava ter apanhado de Nego seja analisado.

Nessa quarta-feira, 13, o especialista Ricardo Ventura, do canal de YouTube, Não Minta Pra Mim, decidiu estudar o caso da atriz.

"Se vocês têm dúvida de que eu vivi um relacionamento abusivo, lembram quando eu me pronunciei nos Stories alguns meses atrás? Coloquem lá, peçam para alguém analisar meu comportamento. Tem um vídeo no qual eu me pronuncio que eu não fui vítima de agresssão. É só ver meu comportamento, minha linguagem, o meu olho assustado. Qualquer pessoa consegue ver isso", disse a ruiva.