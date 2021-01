Neymar dança hit 'Bruninha' após gol e fãs de Brumar surtam

Neymar chamou atenção do público mais uma vez. Após os fãs acreditarem que ele desarquivou fotos com a ex-namorada Bruna Marquezine, Neymar levou os fãs de Brumar à loucura nessa quarta-feira, 13.

Para comemorar seu gol em partida do PSG contra o Olympique de Marselha, na Supercopa da França, o jogador dançou o hit "Bruninha", de Kevinho e Tierry.

É claro que os fãs logo associaram o nome do título da música com o de Marquezine, e cogitaram uma possível volta do ex-casal.