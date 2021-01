Recomendado para você : Nego do Borel comenta acusações de Duda Reis e admite: "Houve traição"

Nego do Borel se manifestou na tarde desta quarta-feira, 13, pela primeira vez sobre as acusações de Duda Reis. Em seus Stories, no Instagram, Borel, que foi acusado de agressões físicas, mentais e ameaças de morte, assumiu ter traído Duda e revelou estar vivendo "os piores dias da vida".

"Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida", escreveu ele, que terminou o romance de três anos em dezembro. "Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público".

"Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros".