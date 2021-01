As makes mais lacradoras das estrelas de Beleza GG

A segunda temporada de Beleza GG vem aí! O reality do Canal E! vai mostrar o dia a dia das musas Mayara Russi, Denise Gimenez, Fluvia Lacerda e Nahuane Drumond. A estreia acontece nesta quinta-feira, 14, às 22h, no Canal E!. Não vá perder!

As gatas lutam pelo lema do "body positive" enquanto arrasam no trabalho, enfrentando desafios de mudar de carreira ou expandi-la para outros mercados, sempre questionando as convenções do plus size.

E para fazer um aquecimento até amanhã, que tal conferirmos as vezes em que as nossas gatas lacraram com suas makes? Veja a surra de beleza abaixo: